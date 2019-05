Kentucky 5*

C’est fait, Oliver Townend s’est imposé pour la seconde fois consécutive sur le sol américain avec le même cheval : Cooley Master Class. Un double sans faute pour finir sur le score de 25,3 pts. En 41 éditions le concours étasunien a déjà connu les victoires coup sur coup avec Bruce Davidson, Kim Severson et Michael Jung. A la différence de l’an passé où le numéro 1 mondial partait de la troisième place, il était « last to go » et avouait n’avoir jamais eu une telle pression de toute sa carrière, c’est dire ! Avec 130 000 $ dans la poche le Britannique a désormais Badminton en ligne de mire où il avait pré-engagé 6 chevaux ( !) et bien sûr le grand chelem. Boyd Martin et son petit Trakehner Tsetserleg sont restés sur leur score de dressage pour finir seconds remportant du même coup le championnat National Américain. Son ultimes test n’a pas été de tout repos. Il confiait d’ailleurs en conférence de presse ce qui s’est dit en sautant le n°1 : « Merde, ça va être long ! ». Le talentueux et sympathique Timp Price également parmi les 10 sans faute du CSO sans faute au CSO complète le podium avec Xavier Fair.