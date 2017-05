En attendant le retour de nos reporters de choc, revenons sur cette magnifique performance de Maxime outre-atlantique. Pour les amnésiques, ce n’était pas la première participation tricolore puisque Stanislas et Quirinal avait fait le voyage en 2010 en prévision des JEM. Jung l’emporte donc à moins de 2 points devant Maxime. Un bug du scoring-board nous a même fait croire à une seconde barre dans le triple. Mais hélas… Une dixième victoire à ce niveau pour l’Allemand tirant le mieux et plus de sa jument pour la troisième fois consécutive ! Maxime va surement longtemps s’en vouloir de ses fautes au dressage mais ce quatrième podium à ce niveau est en soi un exploit, surtout en restant à chaque fois sur son score de dressage. Se faire gratter par Jung est presque un honneur et le rejoindre ex-aequo au classement provisoire des FEI classics n’est pas une mince affaire. Bravo ! On attend les images et commenatires de Bruno et Mathieu sous peu.