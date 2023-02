KARIM ET PUNCH : LA BELLE FIN D’UNE BELLE HISTOIRE

Hommage à un grand cheval (CP)

Le Devoucoux Indoor Derby ne déçoit jamais. Comme depuis le début de cette édition du cinquantième anniversaire, la salle était archicomble ce vendredi pour encourager les dix-huit complétistes venus en découdre sur ce très long parcours de plus d’un kilomètre jalonné de dix-neuf obstacles et vingt-six efforts répartis sur l'arène principale et la piste d’échauffement. Ce public n’attendait à vrai dire qu’une seule chose : la quatrième victoire de Punch de l'Esques qui devait tirer sa révérence ce soir, à un âge de 20 ans qu’il ne fait surtout pas. Et cela a marché : « Oui, il nous a vraiment montré qu’il est impossible de croire qu’il ait cet âge, lançait un Karim Laghouag débordant de bonheur. Quand on a commencé à songer à le mettre à la retraite l’année dernière, je le montais tous les jours et je me disais que c’était impossible qu’il ait 19 ans. Il était encore le Punch de toujours et aujourd’hui, on l’arrête au sommet de son art. Il a mieux réussi sa sortie que Zidane… mais peut-être que je vais faire une Zidane et revenir en fait (rires). Faire ce parcours avec lui est d’une simplicité, Punch est dans ma tête : je regarde à gauche, il va à gauche, je serre les fesses parce que j’ai peur de faire tomber l’obstacle et il saute un mètre au-dessus, c’est une belle histoire » ! Une romance partagée avec un public acquis à sa cause : « j’ai le sentiment que les gens ici se sont approprié le cheval. On voit son portrait partout, il y a un obstacle en son hommage sur le parcours, on ne voit cela nulle part. Et maintenant, nous allons célébrer ses adieux à la compétition sans pleurer car il n’y a rien de mélancolique ici. Il part à la retraite et va vivre encore de beaux jours en se promenant avec moi, avec mon fils et surtout avec ma femme. Il part en vacances et on se verra tous les jours ». Les belles histoires sportives dans ce sport, ce sont avant tout de belles histoires d’amour entre un homme et son cheval.