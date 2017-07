La fédération a sorti deux listes une « équipe de France JO/JEM » et une « équipe de France" tout court, entendez que dans la première liste se trouvent les couples performants ET qualifiés donc ceux parmi lesquels se feront les sélections. Dans la seconde on trouve donc des couples soit moins performants soit non qualifiés. C’est plus claire comme ça et il devient facile de deviner ceux qui iront gouter la vodka polonaise.

- Cadeau du Roi , propriété de Cédric et Ludovic Lyard, monté par Cédric Lyard

- Opium de Verrières , propriété de S.c. Soixante-seize et Compagnie et Les Amis de Maxime Livio, monté par Maxime Livio

- Piaf de B’Neville , propriété de Ben et Partner , monté par Astier Nicolas

- Pivoine des Touches , propriété de Donatien et Anne-Sophie Schauly, montée par Adj. Donatien Schauly

- Qalao des Mers , propriété de S.c.e.a. Ecurie Livio et Pascale Livio, monté par Maxime Livio

- Qing du Briot*ENE-HN , propriété de l’IFCE, monté par Lt. Col. Thibaut Vallette

- Traumprinz , propriété d’Isabelle Méranger, monté par Gwendolen Fer

- Trésor Mail , propriété d’Iris de Fleurieu et Agnès Troublé, monté par Sidney Dufresne

- Trouble Fête*ENE-HN , propriété de l’IFCE, monté par Matthieu Van Landeghem

- Upsilon , propriété d’Indivision Upsilon, monté par Thomas Carlile

(l’autre liste dans la suite)

Boyjoyce Chavannais, propriété de Bruno Vuillemin et Aurelien Leroy, monté par Aurelien Leroy

Crocket 30, propriété de l’Indivision Crocket 30, monté par Nicolas Touzaint

Entebbe de Hus, propriété d’Agnes Celerier et Michel Duros, monté par Karim Laghouag

Matelot du Grand Val, propriété de l’E.U.R.L Jean Teulere et de la S.A.R.L Espoir, monté par Jean Teulere

Minos de Petra, propriété de Pascal et Laurie Leroy, monté par Pascal Leroy

Molakai, propriété de Carole Broad, monté par Astier Nicolas

Picasso d’Oreal, propriété et monture de Marie Caroline Barbier

Propriano de l’Ebat, propriété de l’E.A.R.L. de l’Ebat, monté par Luc Chateau

Punch de l’Esques, propriété d’Agnes Celerier, monté par Karim Laghouag

Qatar du Puech Rouget, propriété d’Alain et Roland Chevalier, monté par Cédric Lyard

Quito de Baliere, propriété de Nathalie Carriere, Helene et Guy Vattier, monté par Helene Vattier

Romantic Love, propriété de la S.A.R.L Equi L, monté par Gwendolen Fer

Seashore Spring, propriété de l’E.A.R.L Veronique Real, l’Ecurie Aurelien Leroy et Catherine Leroy, monté par Aurelien Leroy

Sherazad de Louviere, propriété de l’Elevage de la Louviere, monté par Raphael Cochet

Tahina des Isles, propriété de l’Elevage Chiche Hubert et Virginie Jorissen, monté par Camille Lejeune

Todd de Suzan, propriété de Catherine Nauleau, monté par Rodolphe Scherer

Ungaro de Kreisker, propriété d’isabelle Dion et Benjamin Massie, monté par Benjamin Massie

Unum de’Or, propriété de Marie Christine et Renaud de Lauriere et de l’E.A.R.L Véronique Real, monté parCédric Lyard