Jardy ERM suite

La grosse machine de l’ERM a déjà quitté Jardy. Bragg et Zagreb ont conservé la tête. Izzy Taylor qui avait tant impressionné au CSO avec Be Touchable a perdu deux bêtes secondes en se trompant de piste offrant la seconde marche du podium à Tim Price et Wesko. Même erreur pour le Burton la fusée qui a pourtant fait le cross le plus rapide avec Colley Lands. Au total 7 maxi dont Maxime à la seconde près qui reste sur son score de dressage et la meilleure performance française à la 7ème place. Pour le reste on reste sur sa faim. Karim et Entebbe sortaient du CSO avec deux barres et ont pris quelques secondes sur le cross. La confiance revient petit à petit mais on partait de loin. Quatre couples tricolores n’ont pas été au bout de ce cross portant accessible. Impressionnante chute de Mathieu et Trouble Fête sur le dernier gué. Il en est quitte pour quelques points de suture et des regrets sur son abord. Moins spectaculaire mais toute aussi inquiétante pour les sélections à venir celle de Gwendolen destabilisée après que Romantic ait retappé à l’abord du 12. Consolation Française Triton Fontaine s’imposait dans le CIC3* pour son premier concours à ce niveau. Un cheval d’avenir pour Karim qui confirme après sa victoire à Bertichère. Bon rétablissement à Régis qui va devoir apsser quelques temps avec une jambe dans le plâtre.