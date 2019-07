Jardy ERM pour Gireg

Dominé au dressage par Thibaut Vallette et Qing du Briot l’ERM de Jardy l’était encore après un CSO sans faute et un peu de temps dépassé. Du temps le couple en prendra aussi beaucoup en fin de cross pour reculer en 10ème place mais l’essentiel est dans la forme affichée en vue des Europe de Luhmühlen. Des maxi, il n’y en a eu que deux sur un cross trsè tournant, parfois glissant et avec une ultime combinaison qui posait des vraies questions de distance. Deux maxi donc et de belle manière : le vainqueur 2008 Alex Bragg et Gireg le Coz. Avec Aisprit de la Loge il sont les seuls à terminer sur le score de dressage. Nous ne cachons pas être archi fans de ce couple et ce qu’ils ont fait à Jardy confirme la justesse la finesse et l’intelligence. Bref tout le contraire de ce qu’a donné à voir Gemma Tattersall seconde battue à seulement 0.1 points. Déjà 6ème à Arville le breton est désormais en 4ème position au classement cumulé de l’ERM avant les deux dernières manches à Millstreet et Lignières. PS : Arnaud et Quoriano finissent 5ème tout près de maxi et de fort belle manière. Le couple répète régulièrement les bonnes performances. Le cheval a 15 ans, le jour où il deviendra fiable, il ne faudra pas rater la fenêtre de tir.