L’ERM de Jardy a délivré ses premiers résultats avec un choette niveau de dressage et 17 couples au-dessus des 70%. Thibaut et Qing ont mené les opérations à 23,2 pts.Ils sont les seuls Français du top 10. Les 7 premiers dans la même barre. Les 20 premiers en deux barres. Il va y avoir du spectacle à Jardy à suivre sur cheval TV ICI avec les commentaires de l’ami Gaut en prime. 9h pour le CSO et 13h00 pour le cross. Pour les résultats c'est LA.