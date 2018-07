De très belles prestations de dressage à Jardy avec 1 /3 des partants au-dessus de 70%. Entebbe est second à 0,3 points de la tête avec une reprise des plus justes. Belles prestation également de Romantic Love 5ème et de Qalao des Merc 14ème. On attend le CSO qui devrait faire la différence grâce au mètre magique de l’ERM qui permet d’afficher 130 quand c’est 145 (dixit Chris le chef d’orchestre de cette belle série). Le cross devrait être plus apetissant surtout qu’une de rares difficultés a été retirée. Tout se jouera au chrono. On regardera aussi le 2* avec ses 120 partants dont beaucoup de prétendants au Mondial du Lion avec une certaine Rocanna en tête.