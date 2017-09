International de Châteaubriant : La jeunesse prend le pouvoir au dressage

A l’issue du premier test de dressage qui s’est déroulé hier après-midi et aujourd’hui, les jeunes cavaliers d’avenir français ont pris le meilleur sur les séniors. Juniors et Jeunes Cavaliers présents en nombre ont séduit les juges par leurs prestations de qualité notamment sur le CIC2*. (CP à lire dans la suite)

Tous les résultats ici

Dans le CCI*, la Suisse s’adjuge les faveurs des juges avec élégance.

Le CCI* a vu son classement être modifié de nombreuses fois tout au long de la journée avec les prestations des différents concurrents. Au finale, c’est l’expérimentée Camille Guyot, une cavalière suisse de l’équipe nationale qui obtient la meilleure moyenne finale avec sa belle et élégante Vinecheska Jeclai’s. Elle domine avec un peu d’avance, Luc Château qui profitait de cette belle épreuve pour faire un galop facile à son étalon Propriano de l’Ebat en vue de l’échéance finale de la fin d’année. Enfin, le jeune Alexis Goury est lui aussi en forme. Avec Vadim de Savigny, un cheval un peu plus vert, Alexis est troisième. Nicolas Touzaint qui était en tête jeudi soir avec son prometteur Vendéeglobe’Jac demeure dans le quatuor de tête et il est désormais talonné par Maxime Debost avec Qurt de Montplaisir. Demain, ce sera le cross dans le splendide parc de Choisel. Pour cette édition 2017, l’équipe de Châteaubriant a fait appel à Fabrice Gibault qui a su notamment faire parler de lui avec les splendides cross de Briouze. Le spectacle devrait donc être au rendez-vous.

Du côté du CIC2*, les spectateurs ont assisté à la bataille jeunes cavaliers et juniors. C’est une belle joute car l’avenir du complet français s’annonce radieux avec ces jeunes pousses. Thais Meheust prend finalement le meilleur avec son excellent Risotto Mail en 39.7. Elle devance Julie Simonet qui revient en pleine forme après sa chute lors du Championnat des As de Lamotte Beuvron. Sursumcord’Or est maintenant de plus en plus aguerri et il lui permet de courir son premier niveau d’épreuve avec sérénité. Nicolas Touzaint s’intercale à la troisième place avec son bon Eboli qui continue d’évoluer et de prendre de l’expérience et du métier tout comme son collègue quatrième, Cédric Lyard et Aristo. Christophe Guillemet a apprécié les efforts de Quenzo des Cimes qui le place sixième devant un autre jeune cavalier, Romain Sans et le remarquable Enzo Van’t Vennehof.