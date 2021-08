Inspection sauce japonaise

Ils étaient 48 à avoir fini le cross et de retour au parc équestre de Baji Koen ils sont 61 s’être présentés devant les juges pour l’ultime inspection. Bizarreries règlementaires obligent parmi ces 61 il y a les 11 remplaçant susceptibles de jouer leur rôle mais aussi des couples éliminés sur le cross (hors chute du cheval) qui peuvent continuer à concourir pour leur équipe pour éviter 100 points de pénalités supplémentaires. Ce ne sera pas le cas pour les Thaïlandais, Maxime ayant raisonnablement annoncé que ses protégés en resteraient là. Les chevaux ont globalement montré une bonne forme, évidement surtout ceux qui n’ont pas couru le cross. Nos frenchies et la plupart des couples ont été acceptés hormis Glenfly le cheval du Brésilien Marcelo Tosi qui n’a pas été présenté et Fantastic Freida le cheval de la Polonaise Joanna Pawlek qui a été refusé après un passage en prison.

Rendez-vous à 10 h pour départager les 12 équipes encore en lice puis à 13h45 pour les 25 meilleurs et les médailles individuelles.