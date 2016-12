Indoor à Saumur

Avec 4 non partants, ils n’étaient que 12 au départ l’indoor saumurois, point d’orgue des journées du complet organisées par nos camarades de France Complet. Un incident pendant la warm up, un public moins nombreux et moins enthousiaste, bref une petite ambiance cette année. Il est vrai qu’on en demande beaucoup pour ce genre d’évènement. Tous les ingrédients sont là y compris une dotation attractive, donc on parie que ça repartira dès l’année prochaine. Du côté sportif, Rodolphe Scherer toujours à l’aise dans ce genre d’exercice s’est imposé haut la main, devant Maud Gonzales et Leonard Goerens qui montait au pied levé un cheval de son père. C’est Astier Nicolas qui aura été le plus rapide avec « les Sardines » en bande originale, mais avec 4 points il ne prétendait qu’à la quatrième place. Sur le versant des chronos interminables on retrouvait Jean Teulère qui se perdait encore ou Gwendolen Fer qui devait s’effeuiller après que son airbag s’est déclenché.