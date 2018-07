Ils ont tout rafflé !!!

La tension était à son comble ce matin lorsque les derniers cavaliers Juniors sont entrés en piste sur le Petit Parquet de Fontainebleau, pour le dénouement des championnats d’Europe Longines FEI de concours complet présentés par PADD, particulièrement dans le clan français. Après une petite faute de Zazie Gardeau et Udine Jolimon Béarn, la France a perdu un peu de terrain, mais ses trois autres équipières n’ont rien lâché, tandis que trois de ses quatre rivaux allemands ont eux aussi fauté en piste. Anouk Canteloup, en tête depuis le cross d’hier et dernière à s’élancer sur ce parcours de dix obstacles, avait une terrible pression sur les épaules, d’autant qu’elle courait ici ses premiers championnats d’Europe. Et grâce au magnifique sans-faute de Daniel Del Impermeable, elle a été doublement médaillée d’or ! Tout l’entourage de l’équipe tricolore a alors explosé de joie ! Des rires, des larmes, des accolades… Tout un clan a félicité la jeune championne, qui a mis quelques secondes à réaliser l’exploit qu’elle venait d’accomplir. « Je stress généralement beaucoup avant de monter. Comme mon cheval a été super au paddock, j’étais plutôt en confiance en entrant en piste. Il m’a sauvée sur quelques obstacles et je ne le remercierais jamais assez pour ça. Je ne réalise pas encore. C’est incroyable ! », a-t-elle soufflé, félicitée également par tous les cavaliers présents en bord de piste.

L’histoire s’est répétée chez les jeunes cav. Si Victor Burtin sortait de piste avec deux barres à terre, les autres ont assuré le sans faute. Permettant aux bleu de l’emporter avec près de 20 points d’avance. Les quatre couple passés avant Victor et Phunambule avaient alourdis leurs score. L’or en individuel était à portée de sabot. Quatre marseillaises le même jour à domicile c’est magnifique. Bravo et merci à tous !