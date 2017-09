Horrible nouvelle

Pris à la gorge comme toute la communauté du complet, nous ne pouvons faire mieux que le communiqué officiel en disant notre amical et dérisoire soutien à ses proches :

"C'est avec le plus profond regret que nous vous annonçons que Mr Maxime Debost a été victime d'un accident fatal alors qu'il participait au CCI 1* de Chateaubriant le samedi 23 septembre à 12h. Mr Maxime Debost avait 30 ans, était en couple avec Marie Gouëllo et avait un enfant, Raphaël. Il montait son cheval de 3* Qurt de Montplaisir, âgé de 13 ans. Il a panaché à l’obstacle 11 du parcours. Les secours se sont rendus sur place dans les meilleurs délais et n’ont pu le réanimer. Tous les concours complets internationaux, placés sous l'égide de la FEI, font l'objet d'une grande vigilance en ce qui concerne la sécurité et le bien être des cavaliers et chevaux. Monsieur Pascal Leborgne, le Président du jury de l'épreuve CCI 1* a déclaré : Dans de très rares occasions, un cavalier perd lavie lors d'un concours complet. C'est une perte tragique. Les pensées et les prières du comité organisateur et de l’ensemble du monde du concours complet vont à la famille de Maxime Debost en ce triste jour."