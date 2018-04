Grand National : Livio tête et corde.

Avec seulement 3 maxi sur le cross, il y a eu quelques remaniements sur le cross de cette première étape du Grand National. Maxime et Pica d’Or en tête depuis le début l’emportent confortablement. Il aurait même pu être tout seul sur le podium sans cette dernière combinaison, un piano en montant avec deux directionnels à axer, qui a couté 20 ponts à Opium et l’abandon à Tina. Seconde du dressage Pivoine des Touches était comme prévu non partante pour se ménager un début de saison plus confortable. Donatien pouvait se réjouir de la 11ème place d’Ocarina. C’est finalement Luc et Propriano qui finissaient second. Ils n’étaient que 10 du dressage mais ont enchainé un double sans faute. Superbe prestation également de Valere de Bonnières le partenaire de Brice Luda. Le fils de Quarnac du Mesnil remontait cinquième en étant le plus rapide sur un cross d'un niveau qu'il découvrait. Bon week-end aussi pour Karim 3ème avec Punch, 6ème avec un Entebbe privé de ses attributs et avec sa coéquipière à la quatrième place. Bravo aussi à Christopher Six qui s’adjugeait la pro 1.