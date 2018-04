Grand National : ligne de départ

Des 4 chevaux engagés par Maxime Livio dans cette première étape du Grand National, c’est Qualao des Mers qui s’en sort le moins bien, pour le moment hors classement à l’issue des deux premiers tests. Les trois autres sont dans le top 4, Pica d’Or en tête de laissant que Donatien et Pivoine en seconde position. Le militaire a également deux chevaux dans le top ten provisoire avec le retour d’Ocarina du Chanois. La nouvelle reprise de dressage est vraiment difficile et aucun couple n’y est suffisamment à l’aise. L’indulgence du jury et la disparition du coefficient vont gommer l’incidence des quelques fautes dans le classement final mais il y a du boulot. Le CSO n’a remanier la donne que pour quelques-uns mais de façon spectaculaire avec Debby qui plongeait de la 5ème à la 18ème place après deux fautes ou les coéquipiers Traumprinz et Punch de l’Esque ex-aequo 13ème après le dressage et remontant 7ème a l’approche du cross. Ce dernier est un vrai tour de rentrée difficile de distinguer de la pro 1 à la reco.