Grand National - Haras du Pin

C’est parti pour la dernière étape du Grand National. Pour cette saison si atypique (quoique on pourrait bien avoir la même en 2021) l’histoire bégaie et on se retrouve au Pin. A l’issue du dressage pas de surprise, Qing du Briot a dominé la mêlée avec plus de trois points d’avance. Derrière on trouve Romantic Love en passe de signer un beau retour comme son compagnon d’écurie l’avait fait lors de la coupe des nations. A la troisième place du podium provisoire Totem et Christopher réalisait leur meilleur score de la saison. Un des juges voyait même le couple en tête.

L’écurie Le Cadre Noir de Saumur – Royal Horse de Valette et Touzaint ont prix une option pour se départager au classement final de celle de Tom et Astier dont le meilleur représentant est pour le moment 7ème avec Zanzibar Villa Rose Z.

Cliquez ICI pour les résultats