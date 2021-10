Christopher Six s'impose au classement final du Grand National 2021 pour l'écurie Haras de la Belletière, physio-balnéothérapie équine - Studio Paddock, avec ses coéquipiers Raphaël Cochet et Lisa Gualtieri.

S'imposer à la fois dans le Grand National et au championnat de France la même année, peu y étaient parvenus (Nico Touzaint en 2008 et Tom Carlile en 2015, 2016). Un indice de régularité dans la performance.

La suite du classement sur : https://grandnational.ffe.com/Grand-National-CCE/Classements