Grand National à huis clos

Les années se suivent et se ressemblent à Saumur. Une sortir d’hiver dans une saison qu’on espère olympique, une entrée dans l’épidémie…. peu de partants et au classement provisoire les mêmes dans le même ordre ou presque. Le dressage (je ne l’ai vu qu’en vidéo) a créé une hiérarchie sans surprise avec des prestations mettant l’accent sur la propulsion, parfois au détriment de l’engament et de l’amplitude du mouvement. De bien belles choses tout de mêmes avec les papys noir et or, qui progressent encore notamment au galop pour le Qing du colonel qui s’imposait devant les juges. Comme l’année dernière il perdait son leadership au CSO pour une barre. Là c’était un « petit cul » sur l’entrée de l’ultime ligne. Ce CSO sur la carrière du Pôle France a douché pas mal d’espoirs et heureusement que le chrono prévu serré était en fait très confortable. Seuls 4 couples ont décroché le sans faute. Elles étaient bien courtes les 5 foulées à l’abord de cette palanque. Comme l’année dernière c’est Birmane qui profite de l’occasion pour se glisser en tête. Si l’année dernière elle avait laissé la première à Absolut Gold après le cross. Ce ne sera peut-être pas le cas cette année car Nico Touzaint (désormais en équipe avec la jeune Eloise Le Guern) n’est que 6ème. Eux qui avaient réussi à dépasser les 70% au dressage sortaient du CSO à 4 points. Plus ça dresse, moins ça saute, un constat qui s’imposait aussi à Astier/Babylon sortis du top 5 par deux obstacles à terre. Carlile, Valette, Six donc au provisoire, au-dessus du lot pour le moment. De quoi prendre un petit verre de saké prémonitoire en attendant un cross qui ne devrait pas bouleverser les choses. Là encore le chrono est prévu au plus juste mais il y a de belles opportunités de galopade. Les plus aguerris ne devraient pas se laisser prendre par la nombreuse opportunité de dérapage et autres petits pièges de gestion de l’équilibre en descente. Il y a quelques configurations innovantes mais la plupart ont été testée très récemment en stage. Après l’élimination de Gwendolen / Tramprinz (probablement une douleur dorsale pour le beau noir), ils ne sont plus que 26 en lice… c’est peu pour ceux qui se souviennent des rentrées à Tartas avec plus du double de partants… mais c’est toujours plus abondant que les spectateurs.