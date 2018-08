Les Allemands champions du Monde en individuel et par équipe en titre viennent d'annoncer leur délégation pour Tryon. Trois des quatre médaillés de Caen sont à nouveau de la partie. La mannschaft compte encore parmi les favoris. Ingrid peut réitérer son exploit de Strzegom, Julia est la cavalière en forme du moment et Michi reste Michi. La sélection Française qui ne devrait pas tarder sera moins conservatrice (et plus proche de celle de Rio mais c'est un secret).

Michael Jung et FischerRocana FST

Ingrid Klimke et SAP Hale Bob

Julia Krajewski et Chipmunk FRH

Andreas Dibowski et FRH Butts Avedon et FRH Corrida

Kai Ruder et Colani Sunrise

Réserviste: