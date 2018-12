On vous donne les résultats et les replay du bel indoor de Genève. Une super édition qui a vu la victoire du vice-champion du Monde Padraig Mc Carthy à 2/100 s devant le showman Alex Bragg qui avait eu l'avantage à Paris. Les indoors se suivent et ne se ressemblent pas. Le Suisse a fait l'unanimité alors que le français n'avait séduit que ceux qui étaient sur place dans l'ambiance. A palexpo plus adapté par la taille on n'a vu que des belles choses. On reste quand même déçu que la si belle carrière de Looping se termine sur un déraillé. Tout a déjà été dit sur les qualités de ces démonstrations hivernales. Insistons sur le fait que gagner Genève c'est l'équivalent monétaire d'une 5ème place au CCI4* de Pau, d'une seconde place au CCI*** de Saumur ou d'une victoire dans les 6 ans au Lion.

