A Fontainebleau, la France s'oriente vers l'or.

Tout va bien à Fontainebleau avec Victor Levecques qui s’oriente vers un titre de champion d’Europe individuel. Ses coéquipiers Victor Burtin et Romain Sans sont 9ème et 11ème. Des performances qui placent la France en tête provisoire du championnat des jeunes cavaliers. L’Allemagne est à moins d’une barre derrière. Il ne va rien falloir lâcher. En individuel Ilona, une des 4 maxi du concours se hisse à la 8ème place. Grosse déception en revanche pour Héloise Le Guern quatrième du dressage et victime d’une jambe de bois sur le coffin. Pas de bobo heureusement.

La situation est similaire chez les juniors où Anouk Canteloup tient la tête (devant Dibowski junior) : « Je ne réalise pas du tout. Je pensais avoir perdu un peu de temps en route, et finalement pas, donc je suis vraiment super contente ». Ses trois coéquipières, Zazie, Julie et Chiara sont respectivement en 8,9 et 11ème position. Cette fois ci-c’est l’Allemagne qui a l’avantage d’un cheveu.

Allez belle jeunesse de France. On y croit !