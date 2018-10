Finale sur le Beuvron

Les podiums et les écharpes tricolores s’accumulent. Christopher Six confirme sa bonne saison et remporte le championnat Pro 1 avec Totem de Brecey. Dans l’épreuve phare, le CSO a joué son rôle et plus. « Peu de partant mais du beau spectacle » résumait Thierry Touzaint. Un seul sans faute et avec la manière : Jean Lou et Utrillo du Halage sont propulsés sur la seconde marche de l’épreuve et du championnat. Karim et Entebbe avaient droit à une barre et ils ont mangé leur joker tôt dans le tour pour accroitre le suspense. Ils sont champions de France. L’écurie Laghouag – Fer – Simonet remporte le Grand National pour la seconde année consécutive. Julie qui d’ailleurs s’est imposée dans les As Junior. Mention spéciale à Victor Levecque à la fois 3ème du championnat sénior avec RNH MC Ustinov et champion des Jeunes Cavaliers avec Phunambule des Auges. Si on peut s’étonner que ce soit possible, la performance est là et bien là.