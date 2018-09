Finale des petits à Pompadour

Chez les 4 ans c’est Didier Dhennin qui a mené la dance avec les juments de Thomas Bouquet parti à Tryon. Eglantine du Pouler (Eldorado de Hus x Rubens d’Helby) est 1er et Eden des Muzes (Viking du Bary x Marchand e Sable) est 3ème. Entre les deux c’est Epouse moi (Caballo Raptor x Qyou de Longvaut) celui de Marie Bouchanville.

Chez les 5 ans, c’est un festival Carlile 1, 2 et 4 avec Darmagnac de Beliard (Canturo x Barbarian), Dartagnan de Beliard (Quite Easy x Diamant) et Django de Beliard (Lux Z x Jalienny). Fabrice Lucas s’interpose en 3ème et 5ème position avec Dandy de la Cour (Levistan x Calypso d’Herbier) et Délmire Delque (Niagara d’Elle x Le Tot).

Du Carlile encore chez les ainés puisqu’on le retrouve 2ème, 3ème, 6ème et 7ème. Sur le podium c’est California d’Horset (Soliman x Trophée du Rozel) de Yannick Diroux qui s’impose et gagne son ticket pour le Mondial du Lion. La particpitation de Casino du Delta (Fango in Blue x Nouredine du Lirac) et Cadet de Beliard (Jaguar x Jalenny) dépend de la sélection de Tom avec ses 7 ans puisqu’il n’aura droit qu’à deux chevaux en tout.