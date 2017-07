Finale au Pin

Karim a tenu la tête et la corde s’offrant avec Entebbe une seconde victoire cette saison. Comme a Pompadour, il avait une barre d’avance et fait sans faute. Sans faute également avec Punch il fait une remontada de la 20ème place après le dressage à la quatrième. Entre Karim et Karim, Thibaut et Matthieu font un beau concours terminent un beau concours par un score vierge. Il y aura du corbeau en Pologne ! Belle remontée également d’Hélène Vattier 5ème. Réintégré dans le classement grace à une de nos photos, Nicolas Touzaint finit premier non classé. Autres changement par rapport au classement donnés samedi soir, Vinka’s était bien maxi et c’est lui qui remporte la Pro1 alors que la jument de Tom finit 4ème avec une barre derrière Qokory Ko et Quoriano.