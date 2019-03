Finale à Lamotte

Un complet ça se perd sur le CSO. Rarement l’adage n’aurait été aussi vrai. L’ultime test avec seulement trois sans faute dont aucun dans les 7 premiers du classement provisoire a douché bien des ambitions. Marie Charlotte avait un refus d’avance. Sillas a mangé son joker en s’arrêtant sur ce gros oxer en fin de ligne où les chevaux se reculaient beaucoup. Une barre de plus et adieu la victoire. Même Punch de l’Esques, la machine à sans faute de Karim, n’a pas réussi le score vierge. Au passage on apprécie la bascule à 0,4 pts de pénalité par seconde dépassé.

Au final la victoire est revenue et c’est une première à Camille Lejeune avec Uster de Chasnay que Maud Gonzales lui a confié depuis la saison dernière. Début en Fanfare donc pour cette seconde écurie Forestier souligné par la 4ème place de Clara Loiseau / Wont Wait.