Final des 6 ans

Les six ans cuvée 2017 sont bouclés. Izzy Taylor et Monkeying Around s’imposent de bout en bout. Un sérieux candidat à la victoire chez les grands l’année prochaine à moins que le cheval ne soit vendu d’ici là. Idem pour le bon second de Paul Tapner Bob Chaplin mais lui n’est pas à vendre. Les troisièmes ex-aequo du dressage départagées sur le cross Power et Bullimore sont à 4 points chacune ce permet à Tom et Birmane auteurs d’un superbe sans faute de monter sur le podium. Beau tour également de Mathieu Lemoine et Better Win mais un petit 4 points les rétrogradent à la 11ème place.