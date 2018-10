Final au Lion

Chez les 6 ans c’est finalement le CSO qui a rebattu le plus les cartes avec à peine une dizaine de sans faute. Au final c’est Kitty King qui l’a emporté avec Cristal Fontaine (Chef Rouge). Yannick Dirou et California d’Horset qui avaient déjà gagné une place avec le forfait de Jung en grappillait une de plus avec un sans-faute. Dommage ce passage lent de la ligne d’arrivée qui leur fait perdre la 4ème place. Luc Château et Cocorico de l’Ebat effectuaient quand à eux une belle remontée de la 23ème à la 11ème place.

Chez les 7 ans un petit quart de sans faute. Ingrid Kilme n’a pas tremblé malgré les railleries de son entourage qui lui disaient de faire attention au dernier obstacle. Troisième victoire au Lion pour l’Allemande. Peut-être peut-on la croire quand elle voit en Asha P la successeur de Hale Bob. Sans faute à la mode pour Astier et Babylon. Il a été bien inspiré dans la gestion de son chrono sur le cross qui lui permet de monter sur le podium au détriment de Karin Donckers à égalité de points. Très belle remontée également de Billy Elmy et Maxime qui finissent 6ème. Sa propriétaire va se régaler avec la saison prochaine. Grosse plongée hélas pour François Pons qui sortait de piste avec trois barres de Boléro Menjoulet.