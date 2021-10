Fair Hill après le cross

C’est un vrai cross de 5* n’ayant rien à envier à ses homologues britanniques qui s’est disputé dans le comté de Cécile devant 10 000 spectateurs.

C’est le numéro 1 Monial toujours en tête qui en parle le mieux : "C'est un terrain incroyable et pour moi les organisateurs n'auraient pas pu faire un meilleur travail pour une première tentative à cinq étoiles. Les top chevaux s'en sont très bien sortis. Les très bons galopeurs ont fait ressembler cela à une promenade dans le parc. Le temps n'était pas difficile avec ces chevaux, mais en même temps, il y avait de beaux défis et de bonnes questions techniques. Comme attendu pour un 5* il y avait des obstacles qui avaient l'air gros et effrayants. Ian (Stark) était mon héros quand j'étais petit, et il est l'un des meilleurs chefs de piste au monde. Bien que nous nous soyons tous grattés la tête avec un apriori négatif sur ce tour, il a montré qu'il était très très juste. »

Un tour de 6270 m et 43 efforts très équilibré, sans juge de paix et peu pénalisant puisque 83% sont allés au bout, 62% sans incident et 26% soit 11 couple dans le temps. Trois chevaux sont tombés mais aucune blessure équine ou humaine n’est à déplorer.

Le top 3 Townend, Price, Martin est resté dans le même ordre et dans la même barre. Astier et Babylon ont fait un joli tour. Babylon s’est bien comporté pour la première fois à ce niveau, avec des premiers sauts tellement gaillards qu’il l’a payé avec un peu de fatigue sur les derniers. Huit secondes de trop mais une belle remontée de la 28ème à la 14ème place. Une barre les sépare du top 10 et 3 du podium. Mention spéciale pour Lauren Nicholson qui a mis maxi et dans le top 10 les deux chevaux de Mme Mars.

Il y a désormais sept 5* sur terre. Seuls Tim Price et Boyd Martin les ont tous courus. Ils ont tous les deux un pied sur le podium.