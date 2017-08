Europe ! Les dernières cartouches.

Opium de Verrières-JO/JEM, propriété de la SC soixante-seize et compagnie et des Amis de Maxime Livio ne prendra pas part à l’échéance européenne de Strzegom (POL).

A la suite d’un faux mouvement à la détente du concours hippique de Saint-Lô samedi dernier, une petite gêne a été décelée sur Opium de Verrières-JO/JEM. Après des examens complémentaires, une inflammation au grasset a été mise en évidence. La décision a été prise d'un commun accord entre le cavalier, les propriétaires et l'équipe fédérale d'encadrement technique de retirer le couple de le course européenne afin de préserver l'intégrité physique et la carrière sportive du cheval.

Nous souhaitons à Opium de Verrières-JO/JEM un retour rapide à la compétition.

Le couple réserviste Matthieu Van Landeghem et Trouble-Fête*ENE-HN-JO/JEM intègre la sélection.