Euro 2019, c'est parti

Ca y est, les bleus sont rentrés dans le vif du sujet. Un bon tirage au sort les place en dixième position. Les Britanniques passeront jute après. Ces derniers restent l’équipe à battre même s’ils n’ont plus la même superbe après le retrait de Tom Mc Even. Comme nous avec Karim ils mettent avec Pippa leur remplaçant en ouvreur : des couples sûr sur le cross mais qui n’avaient pas eu leur sésame pour manque de performance au dressage. Idem pour les Allemands avec Dibowski. Voilà qui prouve que les stratégies s’orientent vers la gestion d’un cross sélectif et on dirait bien que Mike Etherington Smith n’a pas concocté une ballade de santé. Dans ce contexte on ne s’étonnera pas de la place de Thibaut Valette en 2ème qui avec une bonne performance mettra la pression sur les autres équipes, charge à Alexis de confirmer pour que Nicolas fasse les ajustements aux ordres y compris pour une chance individuelle. Tout cela semble bien ficelé pour aller chercher une médaille voire l’or par équipe qui manque au palmarès de Thierry. Pour les individuels Jean Lou et Christopher ce sera surtout un concours de maturation pour l’avenir mais sait-on jamais, il y a de la qualité à faire parler.

Les horaires

Jeudi

Karim 10h37

Thibaut 14h23

Jean Lou 16h01