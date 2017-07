ERM Jardy : A la seconde près...

Encore une victoire pour Michael Jung, qu'est ce qu'il est agaçant!

5ème après le dressage, il avait pris l'ascendant dès le CSO, après 2 secondes de Thibaut, une barre de Karim, une barre et 6 secondes pour Bettina, 5 points pour Andrew... Et il l'a gardé, tout juste! Avec 7 secondes de temps dépassé il aurait pu repasser derrière Thibaut, mais le Lieutenant-Colonel, après un très mauvais saut sur la sortie du 1er gué essuyait un refus sur le dernier gué et voyait tout espoir de victoire s'envoler. Une seconde de plus et il aurait pu aussi passer derrière Karim et Entebbe, qui finira finalement 2ème. Un des deux seuls double sans faute Oliver Townend vient clore le podium avec Cooley Master Class.

Du coté des bonnes choses : Gwen et Traumprinz terminent 6ème avec seulement un point sur le saut d'obstacle et un magnifique tour de cross. Donatien et Pivoine signent l'autre double sans faute de l'épreuve et terminent 7ème. Une promenade sur le cross également pour quelques autres français en lice pour une sélection : Mathieu Vanlandeghem, Cédric Lyard et Aurélien Leroy. A relativiser tout de même car le cross n'était pas très sélectif et le terrain excellent pour galoper.

Bon grattage de tête au staff maintenant pour définir la sélection française des prochains championnats d'Europe.

Du côté du CIC*** "classique", Gwendolen remporte la mise avec un Romantic love. Elle gagnait déjà cette épreuve l'an passé mais avec Traumprinz.

Bravo à tous, et merci pour ce beau concours.