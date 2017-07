ERM : Du bon haut niveau à Jardy

C’est un beau plateau dans un beau concours. Cela fait vraiment plaisir de voir plus de 10 couples en deçà des 40 points sur le dressage. Le format de l’épreuve est très plaisant pour le public également, avec les meilleurs couples de la computer list FEI à la fin, même si quelques-uns échappent au « bon » groupe par manque d’expérience sur *** et plus, le dressage en deviendrait presque palpitant. Chaque couple qui rentrait en piste cet après-midi était en capacité de battre le précédent, et même si l’effet « dernier groupe » influence un peu le jury, le jugement nous a paru a peu près en rapport avec les prestations et de toute manière très serré.



Sans équivoque, Bettina et Seigneur Medicott tiennent le leadership a presque 80% avec une reprise très sure, un beau cheval avec un très bel équilibre et sage malgré qu’il était un peu chaud dans les 10min nous disait sa cavalière. Second au provisoire le parfois coquin Cheeky Calimbo monté par Andrey Hoy, a été sérieux, même si personnellement je ne les voyais pas aussi bien au classement. Complètent le podium le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette et Qing du briot ENE HN avec une reprise brillante mais un équilibre parfois incertain (transitions galop arrêt notamment). Ils sont suivis de très près (0,1pt) par un autre couple champion olympique Karim Laghouag et Entebbe de Hus avec également un excellent test. 5ème et jamais loin, encore un champion olympique, Michael Jung qui a troqué un peu en dernière minute Rocana (mise dans le CIC*** "normale" et en tête) contre Star connection.

Le CSO aura lieu demain matin et le cross l’après-midi avec les 20 meilleurs dans l’ordre inverse du classement pour plus de suspens ! Le cross est sympa, pas insurmontable je pense pour le plateau qu’il y a, le terrain bien travaillé, une superbe météo… Y’a plus qu’à.

Tous les résultats ici http://eventridermasters.tv/live-scores

Vous retrouverez plein de live également sur le site et sur la page facebook des ERM. Une application pour juger le dressage était disponible comme sur les autres étapes mais je n’ai malheureusement pas pu tester, l’idée est cependant excellente.