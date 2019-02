ERM : deux étapes en France dont la finale !

L’ Event Rider Masters (ERM) a confirmé aujourd'hui son calendrier 2019. Constituée de six étapes, dont deux sur des nouveaux sites européens. Se poursuit donc cette année l’extraordinaire expansion internationale de la première série mondiale de concours complet avec de nouvelles étapes en France et en Irlande.



Lancé en 2016, ERM condense le traditionnel Concours Complet de trois jours en deux jours. Incluant les trois disciplines - dressage, saut d'obstacles et cross, chaque phase de chaque concurrent de classe mondiale est retransmise en direct et incluse dans une émission télévisée consacrée aux moments forts télévisés diffusée dans 101 pays du monde.



L’ERM est la série la plus précieuse dans le sport du Concours Complet. Il offre aux meilleurs cavaliers du monde, à travers son circuit, une scène internationale sur laquelle se dispute une dotation totale sans précédent de £350 000. La dotation de £50 000 pour l’étape britannique et de 57 000€ pour chaque étape européenne. Les cavaliers se disputent le titre très convoité du champion ERM Series et une dotation supplémentaire de £50 000 partagé par les trois meilleurs cavaliers à la fin de la saison.



L'Australien Chris Burton, champion en titre de l'ERM, tentera de défendre le titre qu'il a remporté en 2018, devançant ainsi les Britanniques Laura Collett et Néo-Zélandaise Tim Price. (source CP)



Le calendrier des événements 2019 est confirmé comme suit:

Étape 1 - Dodson & Horrell Chatsworth International Horse Trials

- GBR du 11 au 12 mai

Etape 2 - Wiesbadener Pfingstturnier International GER 7 au 8 juin

Etape 3 - Concours Complet D’Arville BEL 22 au 23 juin

Étape 4 - Concours Complet - Haras de Jardy FRA du 13 au 14 juillet

Étape 5 - Millstreet International Horse Trials IRL du 24 au 25 août

Étape 6 La finale - Concours Complet International Lignières en Berry FRA du 5 au 6 octobre