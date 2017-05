Encore un podium pour Upsilon.

L’année dernière le podium de Chatsworth était entièrement français. Cette année Tom et Upsilon était les seuls engagés et ils sauvent l’honneur à la troisième place après un cross époustouflant et un des trois maxi de la journée. Le temps était donc plus un peu plus facile cette puisqu’on en comptait que deux dans toute l’histoire du concours (au crédit de C. Burton et d’un certain A. Nicolas). Le dressage de l’étalon gris était du même tonneau et le couple aurait pu facilement s’imposer comme l’année dernière à Blenheim. C’était sans compter avec ce bête refus sur le triple du CSO. Il laisse la place à Gemma Tattersall très en forme une semaine après sa perf de Badminton.