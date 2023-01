Du nouveau dans le staff

Nicolas Touzaint, Karim Laghouag et Christopher Six, médaillés de bronze aux JO de Tokyo 2020,

Si le premier des trois tests qui composent ce triathlon des sports équestres n’a pas toujours été le point forts des Français, il est néanmoins crucial pour espérer décrocher les plus belles médailles. La Fédération Française d’Equitation et le staff du concours complet, emmené par le duo Thierry Touzaint, sélectionneur national et Michel Asseray, DTN adjoint, ont fait le choix de s’adjoindre les services d’une pointure de renommée mondiale pour affuter les tricolores : le juge international de dressage et de concours complet, et entraîneur Christoph Hess.

Cet Allemand est considéré aujourd'hui comme l’un des meilleurs entraîneurs de dressage au monde. Des nations comme la Grande-Bretagne et l’Allemagne, toutes deux très performantes sur le plan international, ont régulièrement recours à son expertise. Il vient dès à présent renforcer l’équipe fédérale d’encadrement sportif en tant qu’intervenant technique, aux côté de l’entraîneur adjoint pour le dressage Jean-Pierre Blanco, et des deux autres intervenants Philippe Limousin pour le dressage, et Patrice Delaveau pour le saut d’obstacles. (s ource CP)