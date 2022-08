Du grand complet au Grand Complet

Clap de fin sur une édition chaude du Grand Complet. Une édition record sur de nombreux aspects et pas que sur les températures enregistrées. Un plateau sportif de rêve venu se préparer sur un sol absolument parfait, qui sur le vallonnement similaire à celui de Partoni, qui sur les difficultés proposées par le chef de piste incontournable des deux prochaines années. C’est vrai que les conditions n’ont pas été idéales dans tous les domaines, notamment à cause des travaux en cours, mais du strict point de vue sportif ce vu un vrai grand moment. De quoi en mettre plein la vue, même aux vieux briscards de la discipline. Impressionnant ce Fab Saintemarie qui gagne tout en ce moment, là sur un des 3* les plus sélectifs de la saison. Impressionnant ce Michi Jung dans sa stratégie. Il s’impose alors qu’il n’avait pas d’autre ambition que de faire un tour de travail. Impressionnant ce Tim Price avec ses 3 chevaux dans les 12 premiers et à la louche 150 sauts dans le week-end où à chaque fois il a expliqué à tout le monde comment il fallait faire. Ce type a la classe absolue comme Andrew Hoy qui reste une fois de plus sur son score de dressage en signant le cross le plus rapide avec Vassilly. Le voir reconnaitre son CSO avec Neco Pessoa fut une bulle hors du temps. Impressionnant le couple champion olympique qui n’a rien perdu de sa superbe, au moins sur le cross et le CSO. Impressionnant Barbados 26 sur la troisième marche du podium. Heureusement qu’il ne vient pas à l’idée de papa Dibowski de reprendre le cheval. Impressionnante la jeune Mollie Summerland et son Charly Van Ter Heiden. Impressionnants nos jeunes bleus qui parmi tout ce beau monde ne s’en sont pas laissé compter. C’est finalement à pas grand-chose qu’ils ratent la première marche du podium. Dommage la barre d’inattention de Stéphane sur le dernier obstacle. Impressionnant ce Gaspar qui manque le podium pour une seconde sur le CSO mais elle n’était pas de trop pour assurer le sauf faute avec une équitation précise. Impressionnants Cyrielle et Armanjo qui remontent de 20 places. Leur aisance sur les gros cross sera utile en équipe de France. Impressionnant ce Astier dans sa capacité à performer au bon moment. Impressionnant le Cécé dans sa maitrise de la cylindrée de Unum. Pour eux ce sera direction Burghley. Impressionnante enfin l’audace de la sélection qui sera dévoilée vendredi. On a hâte d’aller danser le calypso en Italie.