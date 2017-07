Du coté des poneys

Concours complet

Championnat d'Europe Poney

Kaposvar (HUN) du 25 au 30 juillet 2017

Simba de Kerduff, propriété de Joséphine Heteau, monté par Joséphine Heteau, ne prendra pas part à l’échéance européenne de Kaposvar.

D’un commun accord entre la cavalière et l’équipe fédérale d'encadrement technique, la décision a été prise de retirer le couple du championnat d’Europe afin de préserver l’intégrité physique du poney.

Nous souhaitons à Simba de Kerduff un rapide retour à la compétition.

Mina Saiagh et Penvins de Dives, couple jusqu’alors réserviste, entrent dans la sélection officielle.

L'équipe de France sera donc composée de :

· Gaëtan Couzineau et Perle du Boisdelanoue, propriété de Maria et Francis Dos Santos et Dominique Peyrind

· Lisa Gualtieri et O Ma Doue Kersidal, propriété d’Eddy Gualtieri

· Liloi Lourde Rocheblave et Voltair de Lalande, propriété d’Hortense Lourde Rocheblave

· Alban Moullière et Olympe des Bois, propriété de Marie et Nina Diebold

· Mélissa Prévost et Podeenagh Aluinn, propriété de sa cavalière

· Mina Saiagh et Penvins de Dives

Réserviste :

Claire Barnaud et Nanouchka de Swan, propriété de l’E.u.r.l. Poneyland d’Antony