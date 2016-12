Du beau, du bon.... Certainement les championnats de la décennie à Tartas.

De l’avis général, et Michel Asseray le confirme dans la suite, cette édition des Championnats de France Amateurs aura été la plus belle qu’il m’ait été donné de suivre depuis bien des années.

Tout y était ; un gros brin de nouveauté dans l’agencement de l’espace avec le second village et le rassemblement des carrières de dressage en haut, une très grosse volonté d’agir de la part de toute les équipes qui chacune dans sa spécialité, au grand jour ou dans l’ombre, a placé la barre très haut. Mais aussi les clubs qui avec élèves et parents ont fait bondir le nombre d’engagés de plus 39%, les exposants, de plus en plus nombreux… Même la météo était de la partie, l’après-midi surtout !!!

Alors me restera cette magnifique dernière remise des prix avec un Mathieu Lemoine et sa médaille olympique donnant de tout son temps pour le plaisir des fans, le couronnement de la régionale de l’étape, Julie Simonet, qui se couvre d’or après ses exploits en juniors lors des championnats européens, et enfin le sourire du devoir accompli pour le tandem Pierre et Emilie.

Du fond du cœur, merci à tous…

Je retourne à mon rhume ! Eh oui, météo du matin !