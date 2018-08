Double marseillaise en Irlande

La France qui était seconde après le cross s’est retrouvée en tête a l’issue de la visite vétérinaire où le cheval de Francis Whittington, 9ème au provisoire, n’était pas présenté. Magie de la cuisine règlementaire son score du dressage et du cross continuait de compter pour l’équipe tandis que c’est celui de Millie Dumas sur le CSO qui fut pris en compte moyennant 20 points de malus pour cette substitution. On continue de trouver ça nullissime même si cette fois ci, ça nous a fait gagner. Après le beau sans faute de François et Ogustin, Christopher rajoutait un peu de pression avec sa faute sur l’oxer n°3. Chez les Anglais, seul Bragg réalisait le clear round dans le temps de sorte que lorsqu’Upsilon est entré en piste il avait droit à deux barres pour la double victoire. Encore un tour parfait, Tom et son étalon terminent sur un score vertigineux de -17,30 pts. Bravo à tous sans oublier Marie Charlotte remise de sa chute de la veille et Jean Pierre qui coachait cette belle équipe. Vairano, Strzegom, le Pin et maintenant Millstreet la France fait le carton plein et garde la tête de la coupe des nations désormais avec 20 points d’avance sur la Grande Bretagne. Reste Waregem et Boekelo à courir, on y croit !