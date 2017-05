C'est ce week-end et ce sera aussi la première étape des Event Rider Masters.

Pour la France, ce seront Astier Nicolas, Molakay, et Tom Carlile, Upsilon, qui seront parmis les 40 concurrents sélectionnés.

Début des hostilités samedi à 15 h 18 pour le dressage, et c'est monsieur Andrew Nicholson qui déroulera la première reprise.

http://eventridermasters.tv/events/2017/chatsworth-house