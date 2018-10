Dimanche morose à Boekelo

Ho misère ! Il faudra oublier cette édition de Boekelo si ce n’est pour son inhabituelle sécheresse dehors malgré un intérieur nocturne toujours très arrosé. Décidément ça ne le fait pas pour les Hollandais qui n’ont toujours pas remporté à domicile le plus vieux 3* du continent. Tim Lips à deux barres descend sur la troisième marche du podium. Julia et Samourai du Thot se sont offert leur 14ème victoire internationale plus la victoire de l’équipe allemande. Elle devance Laura Collett avec son London 52 qui confirme après sa victoire dans les 8/9 ans à Blenheim. Astier et Mitch auraient été sur le podium, ça ne fait pas de doute mais une blessure à un glome les a empêchés de figurer à l’inspection des chevaux. Deuxième douche froide ce dimanche matin quand Alicia se faisait sortir après une si beau concours jusque-là de Uyassa. Une sensibilité au pied semble-t-il après avoir déféré sur le cross. Par équipe nous réintégrions le score de Nico, c’était donc fichu. Ça ne l’a pas empêché de sortir un beau sans faute. Idem pour Todd de Suzan en individuel, tous les autres français ayant été pénalisés. On pense à Brice et sa spectaculaire chute après que Valère a pris son appel sur l’ombre du n°4. Le cheval va mieux que le cavalier qui y laisse une clavette. Ce sont finalement Karim et Triton qui signent la moins mauvaise prestation dans nos rangs avec la 27ème place. Au classement final de la coupe des nations les bleus finissent seconds derrière la Grande Bretagne et devant la Suède.