Deuxième jour de dressage à Strzegom

Et un et deux et trois Allemands en tête du dressage : Hoy, Klimke, Jung et c’est bien sûr la tête par équipe avec pas loin de 25 points d’avance. 87,7 points à eux tous, du jamais vu et une sérieuse option pour une quatrième victoire consécutive de la mannschaft. La France est belle seconde et pour le moment c’est le score de Trésor Mail qui ne compte pas. Un mouchoir de poche avec la Grande Bretagne puisque qu’il n’y a que 0,1 point d’écart. Rien. La Suède colle aux fesses du trio de tête, rien n’est joué. Tous nos Français ont fait le job même si certains peuvent être déçus. Tom et Upsilon restent les meilleurs à la 6ème place. Ils paient cher leur début de reprise d’hier. Thibaut et Qing ont perdu avec deux fautes au galop la belle avance qu’ils avaient prise au trot mais restent dans le top ten. Gwen et Traumprinz au fait leur belle prestation habituelle mais ont un peu pâti de passer après Ingrid. Ils sont 20ème. Tous ont souffert du juge polonais qui place Tom 14ème, Thibaut 20ème et Gwendolen 28ème. C’est aussi grâce à lui que Jung est sur le podium provisoire puisqu’il le voit en tête à plus de 80 %. Ça pourrait couter cher à l’arrivée. Chez nos individuels, très belle reprise, surement la meilleure de leur carrière, de Mathieu et Trouble Fête 23ème à près de 72 % c’est dire le niveau ! Quant à Cécé, il a tiré le meilleur de Qatar sans arriver à intégrer la première moitié du classement. Demain sera un autre jour. Tous derrière l’équipe de France à commencer par son ouvreur, Sidney qui s’élancera à 11h32.