Deuxième jour au Grand complet :la France garde la tête de justesse (CP)

Les deux derniers couples de chaque équipe ont déroulé ce vendredi leur reprise de dressage sous un ciel azur. Les Bleus, justement, ont su tenir tête à leurs adversaires pourtant bien armés. Ils restent malgré tout sous la menace des Hollandais, 2e à seulement 3 points. La Nouvelle-Zélande, grâce à la magnifique reprise de l'oympique Tim Price, pointe désormais au 3e rang. Le test de saut d'obstacles programmé demain samedi à 15h30 annonce déjà un combat extrêmement serré.

En pleine préparation en vue des Championnats d'Europe de septembre, l'équipe de France a tenu son rang sur ce test de dressage grâce notamment aux belles performances de Gwendolen Fer (Romantic Love) et Sébastien Cavaillon (Sarah d'Argouges). L'envie est forte du côté des Bleus d'imiter leurs compatriotes, vainqueurs l'an dernier de cette Coupe des Nations FEI. Il faudra toutefois ne rien lâcher jusqu'au bout car les autres nations sont en position d'attente. Les Pays-Bas emmenés par Laura Hoogeven occupent la seconde place au provisoire à seulement 3 points, tandis que la Nouvelle-Zélande, grâce à la très belle prestation de Tim Price, tout juste rentré des Jeux Olympiques, prend la 3e place à moins de 4 points des Hollandais. D'ailleurs, en individuel, Tim s'intercale sur le podium provisoire associé à Happy Boy, un cheval qui fut Champion du Monde à l'âge de 7 ans lors du Mondial du Lion. Camille Lejeune (FRA) et son étalon Good Size des Quatre Chênes signent la meilleure performance française et s'installent à la 3e place. La Toulousaine Gwendolen Fer réalise quant à elle une belle entrée en matière en s'adjugeant les 4e et 5e places respectivement sur Romantic Love et Traumprinz.

La suite de l'épreuve majeure demain samedi à partir de 15h30. Les autres épreuves dans la suite.

Dans le CCI3*-L Prix Région Normandie, le top 5 à l'issue du dressage est franco-suisse, emmené par Ugo Provasi (FRA) et Quasary du Hans talonné par Camille Guyot (SUI) sur Vinecheska Jeclai's à moins d'un point. Chose assez rare, suivent trois cavaliers ex aequo : le médaillé de bronze à Tokyo Christopher Six, Sébastien Muller (SUI) et Véronique Real.

Les écarts sont encore plus infimes dans le CCI3*-S Prix Argentan Intercom, avec moins d'un point de différence en le leader ce soir, Maxime Livio sur Elvis de Hus Z, et ses six poursuivants, notamment le vainqueur de cette même épreuve l'an dernier, Stéphane Landois (FRA) et Chaman Dumontceau.

Déjà en tête du CCIO4*-S, Josephine Schnaufer-Vökel (GER) s'installe également en tête du CCI2*-L Prix Haras National du Pin, à un centième de Tim Price (NZL), suivi par Stanislas de Zuchowicz (FRA).

Enfin, côté CCI2*-S Prix Ustica, les concurrents ont disputé ce soir leur second test, le saut d'obstacles. A la faveur d'un parcours sans pénalité, Mathieu Chombart (FRA) conserve sa première place associé à Big Boss Melo. Le trio de tête reste inchangé.