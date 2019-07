Deux podiums à Maarsbargen

On ne va pas boude les podiums par équipe décrochés par les juniors et jeunes cav même si l’absence Fontainebleau 2018 avait donné de l’appétit pour les performances individuelles pour lesquelles les espoirs se sont écroulés sur le CSO.

Les juniors sont en Bronze. Bravo à Zazie Gardeau (qui signe la meilleure performance individuelle en 6ème position), Julie Simonet (10ème) et aux « filles de » Nina Scherer et Elora Lyard (qui se souviendra longtemps de ses 20 points sur le n°1 du cross). L’élimination pour deux refus de Jeanne Chauvel en route pour le podium vient rappeler s’il en était besoin les dures lois de ce sport.

Les jeunes cavaliers sont en argent. Bravo à Romain Sans (5ème individuel soit une remontée de 32 places !), Anouk Canteloup, Victor Levecque et Morgane Euriat (elle courrait pour le titre individuel mais rétrograde 6ème avec deux barres mais ça aurait pu être pire).