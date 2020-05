Deux foulées de plus au Pin

La FEI l’avait annoncé hier : en toute logique on ne pouvait pas organiser les JO et les Championnats d’Europe la même année surtout à des dates aussi proches. La prochaine échéance européenne, celle de 2023 ne peut pas être automatiquement accordée à l’équipe du Pin mais ces derniers ont bien l’intention de porter une candidature qu’il serait malvenu de leur refuser.

Ci-joint le communiqué de Ustica qui ne sait pas encore sur quel pied danser pour le Grand Complet de cet été.