Nous avons contacté Nathalie Mull, Directrice de la performance sportive de l’IFCE. Elle nous a confirmé une « petite entorse du boulet » et que « on ne prend évidemment aucun risque avec ce cheval ». Nous souhaitons donc un bon repos au champion et notre amical soutien à son cavalier en attendant un retour sur les podiums l’an prochain.