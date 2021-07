Des chiffres

A l’approche du dressage on fait un petit tour chez Equiratings histoire de faire parler les statistiques en attendant que les chevaux les fassent mentir. Pas de secret : London 52, Chipmunk et Ballaghmor Class sont les favoris dans cet ordre pour le dressage et pourraient même rester tels quels sur le podium final. Le meilleur score devrait tourner autour des 78 % et donc ne pas entrer dans l’histoire des 10 meilleurs tests olympiques, le record étant toujours détenu par David O’Connor à Sydney un poil devant notre Nico national à Athènes. Si on se base sur les notes obtenues lors des dernières reprises à Vittel Christo et Totem à 28,8 pts devraient ne pas être loin du top ten de Tokyo ainsi que du top ten historique pour le bleus s’approchant du score obtenu par Ismène du Temple à Hong Kong. Réitérer. 29,8 pour Absolut Gold serait une bonne nouvelle pour l’équipe en espérant que Triton fasse mieux que 32,3. Début de réponse cette nuit. Faites chauffer le café.