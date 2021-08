Dernier round de dressage

Le jour de son 39ème anniversaire Maître Michi a fait parler la poudre. Du brillant, de l’aisance, de la perfection technique. Avec 78,9% il bat le record de son pays sur une reprise olympique, et ce n’est pas un petit pays ! Rien ne semble pouvoir arrêter sa quête d’un troisième sacre olympique pour lequel nous allons manquer de superlatifs. La performance permet à l’Allemagne de recoller à la Grande Bretagne qui collectivement est très au-dessus du lot même si chacun a raté sa reprise à des degrés divers. Les derniers à passer Tom Mc Ewen et Toledo de Kerser ont fait des fautes inhabituelles qui les sortent du top ten. Notons l’apparition dans ce haut du classement de Mr Price à la cinquième place après une reprise élégante et en progrès de Vitali. Un client sérieux pour le podium individuel et par équipe puisque le kiwis sont désormais dans le bronze potentiel. Notre dernier Français a fait le job. A part un changement de pied en deux temps Karim et Triton on fait un travail très propre. Malgré une petite locomotion c’est vraiment agréable à regarder une reprise quand le couple est si connecté. 26ème à 67,6 % on est dans les clous de l’objectif fixé par le staff. Ils font mieux que Nico et Absolut qui passent en seconde moitié de classement, dur. Christo et Totem sont désormais 13ème et ce sont finalement eux qui ont le moins exprimé leur potentiel… logique d’être plus exigent avec les meilleurs. Tout ça mis bout à bout donne la neuvième place à la nation tenante du titre. Ce n’est pas glorieux mais nous somme dans les mêmes points que les USA, la Chine, l’Australie qui sont prenable tout comme la Suède. On peut faire une remontada comme le confirme Michel Asseray. « Pas d’inquiétude, on reste dans le jeu. Rien n’est joué, il nous faudrait un cross à la Aix la Chapelle où tout le monde prend entre 4 et 12 points de temps pour qu’on puisse lâcher les chevaux. C’est sûr qu’on va attaquer ». Et à entendre ça on a vraiment très hâte de voir nous bleus en mode guerrier Ninja. Rendez-vous à 0h45. Ils ne sont plus que 63 après le retrait de Katrin Khoddam-Hazrati et de Lara de Liedekerke.