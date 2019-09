Dernier acte à Chateaubriant

Impérial Nicolas Touzaint à Chateaubriant !

La météo avait décidé de rajouter à la difficulté de la piste de cross et de cso pour les derniers tests dominicaux. Mais Nicolas Touzaint a su déjouer avec talent les pièges du cross dans le CCI3* et l’emporte avec Vendée Globe’Jac HDC. Jeanne Chauvel, elle, n’a pas tremblé dans le CCI1* Intro tandis que le cso a causé de nombreux soucis aux concurrents et permis à Nicolas Touzaint de l’emporter. (source CP)

Astier Nicolas prépare le Lion d’Anger en s’adjugeant le CCI2*

Alors que le classement n’avait été que peu changé par le cross, le cso fut une toute autre aventure. Alors que la pluie avait arrêté de tomber, les difficultés n’en furent pas moindres. Astier Nicolas a mis la pression sur ces deux acolytes de podium provisoire et finit par l’emporter de belle manière avec un très beau sans faute. "Je suis heureux de ma victoire. Mon cheval est un jeune prometteur de 7ans avec qui j’espère participer au Mondial du Lion dans quinze jours. Ce concours fut un vrai plaisir comme à chaque fois que je viens et, moi aussi, j’ai une pensée émue pour les amis Maxime et Thaïs qui nous a regardé pendant tout le concours en étant sur cette belle affiche." Véronique Réal manque de peu la victoire mais peu se réjouir d’une belle expérience avec ce très prometteur sept ans Candame de Lyr. Benjamin Massie venu en force dans cette édition 2019 prend la troisième place, lui‐aussi avec un sept ans prometteur Comte Declairville. Pour une barre de trop, Nicolas Touzaint, perd cette fois le classement et termine quatrième avec Calipsso de l’Illon devant Casanova des Isles et Maxime Livio et enfin Cognac des Iris et Sébastien Chemin. Un superbe tir très groupé des chevaux de sept ans, les montures de demain !

Nicolas Touzaint domine totalement le CCI3*

Cette épreuve de cross a donné beaucoup de fil à retordre au concurrent avec un parcours jugé très difficile et un terrain très travaillé qui a été dégradé par la météo très humide de cette matinée. Partis avec une grande conviction afin de préparer le CCIO4*L de Boekelo, Nicolas Touzaint signe les deux parcours maxi tout d’abord avec Eboli avec qui il termine deuxième mais également avec Vendée Globe’jac HDC avec qui il l’emporte de très belle manière. Le cavalier angevin enfonce le clou de sa domination avec sa dernière monture Ult’im qui prend juste quelques secondes de temps mais termine tout de même à la troisième place. Un podium complet pour Nicolas Touzaint qui ne cachait pas sa joie. "J’aime venir chaque année à Chateaubriant car c’est un concours fait pour les cavaliers et c’était encore une belle année pleine d’émotions fortes. Vendée Globe’Jac HDC et Eboli ont parfaitement fait leur course de préparation en vue de Boekelo tandis qu’Ult’im termine sa saison sur cette bonne note." Derrière Raphaël Cochet a préparé lui aussi Boekelo avec beaucoup de réussit et il termine quatrième avec sa fidèle Schérazad de Louvière. Benjamin Massie et Boekelo Fonroy sont cinquième et Alexis Goury et Vidocq de Tael sixième.

Le Trophée Maxime Debost, toujours avec la présence émouvante et tendre de Chantal, la maman de Maxime et de Marie son ex‐compagne et Raphaël son fils a récompensé les équipes d’Astier Nicolas et Alexis Goury vainqueur devant Benjamin Massie et Romain Arque, et enfin Stéphane Landois et Margaux Montagne.