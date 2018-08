De nouveaux chevaux intègrent l'équipe de France JO/JEM

07/08/2018

Porté par la Fédération Française d’Equitation, le partenariat équipe de France JO/JEM permet de formaliser un échange d’engagements réciproques de la FFE et des propriétaires des chevaux de haut niveau, dans un but partagé d’excellence sportive. Il offre aux propriétaires, cavaliers et à l’équipe fédérale d’encadrement technique, une sérénité au travail sur une période garantie. Ce partenariat valorise l’investissement des propriétaires et leur implication dans le projet équipe de France de la Fédération Française d’Equitation.

Au sein de l’équipe de France JO/JEM, la Fédération Française d’Equitation réunit les cavaliers, les chevaux et leurs propriétaires dans le cadre d’un programme à objectif Jeux pour les prochaines grandes échéances : les Jeux équestre mondiaux 2018 de Tryon (USA) et les Jeux olympiques 2020 de Tokyo (JAP).

Le (ou les) propriétaire(s) d’un cheval membre de l’équipe de France JO/JEM s’engagent dans une relation durable avec la FFE. Avec son cavalier, il adhère au programme d’objectifs fixés par le sélectionneur national et l’équipe fédérale d’encadrement technique et participe aux épreuves définies comme étant des étapes clefs de la préparation du couple en vue des plus grandes échéances mondiales. En accord avec le propriétaire, la FFE investit dans une formation individualisée du cheval et de son cavalier au travers de stages équipe de France JO/JEM, d’un accompagnement personnalisé en compétition, et d’un suivi sanitaire et sportif du couple. La FFE inscrit le cheval sur la liste d’accessibilité aux primes de performance et assure une promotion spécifique.

Les propriétaires d’un cheval équipe de France JO/JEM sont soutenus par la FFE et bénéficient, de façon privilégiée, des différents services offerts par la Fédération.

La FFE met en place une communication spécifique sur les chevaux de l’équipe de France JO/JEM et leurs performances. Elle réserve un accueil privilégié à leurs propriétaires sur les compétitions des circuits French Tour, Dress Tour et Eventing Tour.

Ils intègrent l’équipe de France JO/JEM au 06/08/2018 :

- Entebbe de Hus–JO/JEM, propriété d’Agnes Celerier et Karim Laghouag, monté par Karim Laghouag

- Punch de l’Esques–JO/JEM, propriété d’Agnes Celerier, monté par Karim Laghouag

- Siniani de Lathus–JO/JEM, propriété de Thibault et Isabelle Fournier, monté par Thibault Fournier

- Tahina des Isles-JO/JEM, propriété de l’Elevage Chiche Hubert, Virginie Jorissen et Camille Lejeune, montée par Camille Lejeune

- Tol Chik du Levant–JO/JEM, propriété de et monture de Rémi Pillot

- Unum de’Or–JO/JEM, propriété de Marie Christine De Lauriere, Renaud de Lauriere et Cedric Lyard, monté par Cédric Lyard

Ils intègrent le groupe équipe de France au 06/08/2018 :

- Valere de Bonnieres, propriété de Patrick Grognet, monté par Brice Luda

- Pica d’Or, propriété de S.C. Soixante Seize et Companie et S.C.E.A Ecurie Livio, monté par Maxime Livio

- Ogustin du Terroir, propriété et monture de Francois Lemiere

- Quiland Menjoulet, propriété et monture de Martin Hameon

- Totem de Brecey, propriété de Juliane et Francois Souweine, monté par Christopher Six

- Minos de Petra, propriété de Pascal et Laurie Leroy, monté par Pascal Leroy

- Kaiser HDB, propriété de Nathalie Carrere et Régis Prudhon, monté par Régis Prudhon

- Rapsodie des Ajoncs, propriété de la SARL Les Ecuries de la Forêt, montée par Bertrand Poisson

- Sarah d'Argouges, propriété de Michel Lancelot montée par Sébastien Cavaillon

- Anabolia, propriété de Marie Charlotte Fuss et Les Potes à Pupuce, montée par Marie Charlotte Fuss